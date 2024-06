Soins bucco-dentaires : plus de 1500 enfants de la rue et élèves pris en charge gratuitement à Sédhiou

Plus de 1500 enfants de la rue et élèves de la commune de Sédhiou ont bénéficié d’une prise en charge gratuite en soins bucco-dentaires dans le cadre de consultations médicales organisées par le district sanitaire de Sédhiou.

”Plus de 1500 patients dont des talibés et élèves de l’école élémentaire Maronecounda ont bénéficié de ces services”, a salué le médecin-dentiste, docteur Souleymane Ba.



Il s’exprimait à la cérémonie de clôture des consultations médicales lancées jeudi à l’école élémentaire Maronecounda de Sédhiou.

”Les patients ont reçu des médicaments essentiels pour leur traitement en plus des consultations médicales”, a-t-il ajouté.



Ils ont été également sensibilisés sur l’importance du brossage des dents, l’utilisation de la soie dentaire, la prévention des caries, bref de l’hygiène bucco-dentaire, a-t-il renseigné.



Selon lui, l’objectif de cette initiative vise à améliorer et sensibiliser la communauté sur les enjeux liés à la santé bucco-dentaire.



Ansou Biaye, le directeur de l’école élémentaire de Maronecounda, a magnifié cette excellente initiative du district sanitaire de Sédhiou organisée en faveur des enfants de la rue et élèves de la commune.



M. Biaye a invité par la même occasion à organiser ces actions pour les habitants des villages les plus reculés de la région de Sédhiou.





