Soins médicaux et dons de médicaments en zone rurale : Une soixantaine d’étudiants français en médecine en action humanitaire à Mbour Une quarantaine d’étudiants et leurs encadreurs français de l’Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé (IFPVS), sous la conduite du directeur Josy Chambon, interviennent dans le département de Mbour depuis plus d’une semaine, en faisant des consultations gratuites et en dispensant des soins. Ils s’accompagnent d’une logistique de deux tonnes de médicaments pour faire face aux remèdes des pathologies rencontrées sur le terrain. Leur cible reste les quartiers périphériques et les communes rurales tout autour de Mbour.

Josy Chambon, le directeur de l’IFPVS considère la présence de son groupe d’étudiants au Sénégal, comme une tradition de son établissement. En effet, depuis une vingtaine d’années, son institut fait une initiation à l’humanitaire à travers le monde entier, pour ses étudiants de 3e année.



A l’en croire, le groupe de cette année est constitué de médecins généralistes et de spécialistes dentistes, avec des formateurs et des encadreurs. Selon lui, son groupe a bénéficié d’un bon accueil, partout dans la zone rurale et dans les zones ciblées, comme Mboulème et Toucar.



Dans les dispensaires, postes et cases de santé éloignés des centres urbains, diverses pathologies ont été prises en charge par les étudiants français disposant de deux tonnes de médicaments. Ainsi, les cas les plus compliqués sont référés vers les centres de santé et hôpitaux les plus proches, pour une prise en charge et un accompagnement des plus efficients.



En plus des services destinés aux couches déshéritées et vulnérables pour des soins de santé et une distribution gratuite de médicaments, les talibés et enfants de la rue aussi sont pris en charge par ces étudiants, à travers l’organisation non gouvernementale J Chambon humanitaire pour tous. Des écoles élémentaires reçoivent aussi leur assistance en matériel scolaire.



Pour le directeur de l’IFPVS, l’expérience de ce séjour d’imprégnation pour des étudiants de 3e année et en fin de formation, constitue, pour eux, un tournant important dans l’ouverture de leur plan de carrière.



En perspective, Josy Chambon rêve de voir un jour des étudiants sénégalais accepter de se faire former dans son institut, avec comme condition, une seule obligation : retourner dans leur pays pour y exercer à la fin de la formation. Le docteur Brousse, chargé de la Covid-19 en Occitanie, dans le Sud de la France, se réjouit d’accompagner le groupe d’étudiants et du travail fait sur place, avec plus 70 consultations quotidiennes dispensées à des femmes, des enfants et des personnes âgées. Selon lui, les pathologies respiratoires sont les plus notées chez les enfants. Il s’est réjoui de la bonne prise en charge constaté des cas de diabète et d’hypertension



Pour le docteur et dentiste, Marcel Hegele, les pathologies bucco-dentaires relevées chez les consultés, dénotent des cas en terminal. En effet, bon nombre d’enfants leur sont venus avec des caries dentaires. Sur ce, la prévention reste une arme de taille et il a conseillé de consommer moins de sucrerie, de se brosser les dents et d’éviter d’enlever les dents définitives. Les étudiants interrogés sont entièrement satisfaits du séjour leur ayant permis de découvrir et de faire face à des pathologies tropicales.











