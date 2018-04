Soirée « Sargal Djiguéne » de Waly Seck: Aziz Ndiaye roulé dans la farine Au nez et à la barbe d'Aziz Ndiaye, un de ses proches, Oumar Sall, a vendu de faux billets de la soirée "Sargal Djigen", animée par Waly Seck, quelques minutes avant le début du spectacle. Il a eu le temps d'en écouler pour 850.000 Fcfa. Le suspect a été déféré au parquet par la Sûreté Urbaine pour "escroquerie, faux et usage de faux"

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Avril 2018 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

La soirée « Sargal Djiguéne » organisée par Baye Ndiaye, frère du promoteur Aziz Ndiaye et animée par Waly Seck, a fini à la Sûreté Urbaine. En effet, Aziz Ndiaye a été roulé dans la farine par un certain Oumar Sall. Ce dernier a vendu le jour de la soirée de faux billets d’entrée. Ce qui lui a permis d’empocher la somme de 850 000 F Cfa.



Selon le journal L’AS qui donne l’information, le promoteur lutte, Aziz Ndiaye, s’était pourtant rendu jusqu’à Dubai pour se faire faire des tickets d’entrée. Mais à sa grande surprise, Oumar Sall, qui était au Grand Théâtre avec eux, a réussi à falsifier les tickets. Surpris en flagrant délit, il soutient n’avoir vendu qu’une trentaine de faux tickets. Ainsi, les enquêtes menées, ont permis de découvrir qu’en réalité, il avait fait faire 90 faux tickets.



Le mis en cause a été déféré par la Sûreté Urbaine pour escroquerie, faux et usage de faux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook