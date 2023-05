Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Soirée « Sargal Président Macky Sall »: Pluie de témoignages sur Alassane Mbaye le griot des VIP Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 15:13 | | 0 commentaire(s)| La Soirée Sargal 2023 de Alassane Mbaye, le griot des VIP, s’est tenue hier sous une grande ambiance ponctuée de témoignages . Cette édition 2023, dénommée « Sargal Président Macky Sall » a réuni du monde, des grandes artistes et autres personnalités. Avec Leral Tv revivez de grands moments de cette soirée….

Connu pour son talent exceptionnel de la musique traditionnelle, le griot des VIP a encore fait parler de lui. Alassane Mbaye a organisé ce vendredi 26 mai une soirée pour rendre hommage au président de la république Macky Sall et son épouse, la première dame Marème Faye Sall, à l'esplanade du Grand théâtre de Dakar. Cet événement a été placé sous le parrainage du premier ministre Amadou Bâ et de la marraine Nafissatou Diop.



La soirée a été une véritable ode à la culture sénégalaise, mettant en avant l'exceptionnelle carrière d'Alassane Mbaye en tant que griot des VIP. Les invités de marque ont été témoins d'un spectacle spectaculaire, mêlant musique traditionnelle, danses envoûtantes et une mise en scène époustouflante.



L'esplanade du Grand théâtre de Dakar a été transformée en un véritable paradis de lumières et de couleurs. Des projecteurs géants illuminaient le ciel nocturne tandis que des décors traditionnels étaient disposés tout autour de la scène, créant ainsi une atmosphère magique.



Alassane Mbaye, vêtu de ses plus beaux atours, a entamé la soirée en rendant un hommage chaleureux au président Macky Sall et à la première dame Marème Faye Sall pour leur engagement envers la promotion de la culture sénégalaise. Il a souligné leur soutien indéfectible aux artistes et leur contribution à la préservation des traditions.



Les invités, composés de personnalités politiques, d'artistes renommés et de membres de la société civile, ont été enchantés par la performance captivante d'Alassane Mbaye. Sa voix puissante et émouvante a résonné dans tout le Grand théâtre, transportant le public dans un voyage musical au cœur de la culture sénégalaise.



Le premier ministre Amadou Bâ et la marraine Nafissatou Diop ont également pris la parole pour exprimer leur reconnaissance envers Alassane Mbaye et saluer sa contribution inestimable à la musique traditionnelle du Sénégal. Ils ont souligné l'importance de soutenir les artistes talentueux comme lui et de préserver le patrimoine culturel du pays.



La soirée s'est poursuivie avec des performances envoûtantes de danseurs traditionnels, des démonstrations de percussion rythmées et des présentations d'instruments de musique typiques du Sénégal.





