Soirée "Sargal" au Luxembourg : Khadija Sow, primée meilleure femme entrepreneuse de la diaspora sénégalaise

Personnalité qu'on ne présente plus dans le Benelux, Mme Khadija Sow incarne le leadership économique de la diaspora sénégalaise établie au Luxembourg. Modèle de réussite, de par son engagement pour le travail, elle est devenue l'un des succès-stories les plus remarquables au sein de la communauté sénégalo-africaine du Royaume.

Outre cette dernière, ont été également primées Mme Martine Ndiaye, Oumel Diallo et Salamata Niane entres-autres. Les femmes du Luxembourg sous la houlette de Mme Adama Daff ont décidé de les honorer en tant que meilleures entrepreneuses de la diaspora sénégalaise du Grand-Duché, en marge de la journée internationale de la femme.



L’entrepreneuriat féminin sénégalais était à l’honneur au Luxembourg lors de la soirée « Sargal » organisée le 10 mars dernier par les femmes de la section APR. A cette occasion, Mme Khadija Sow, femme entrepreneuse dynamique et ambitieuse a été choisie par ses paires pour son œuvre grandiose dans la communauté africaine.



Gérante et propriétaire d’un salon de coiffure et d’un magasin de produits cosmétiques et exotiques, elle est par le culte du travail qu’elle incarne, parvenue à se frayer un chemin dans le secteur qui contribue significative au développement du pays d’accueil. Une fierté pour la communauté sénégalo-africaine de ce pays qui lui voue respect et considération.



Compétente et travailleuse infatigable, Mme Sow est d’une disponibilité vu ses nombreuses œuvres de bienfaisance et le recrutement qu’elle opère au niveau des sénégalais et africains du Grand-Duché. Aujourd’hui, elle forme et accompagne cette population issue de la migration. Pour toutes ses actions, à la fois économiques et sociales de haute portée, les femmes du Luxembourg l’ont porté au pinacle en la couvrant d’éloges.



Mme Martine Ndiaye, qui fait beaucoup de social au Luxembourg et environs, aide et assiste les sans-abris. Elle parvient souvent à trouver un toit à certains compatriotes désœuvrés. Elle ne manque pas dans certains cas à les héberger chez-elle.



Quant à Mme Oumel Diallo, entrepreneuse très dynamique, travaille dans une banque au Luxembourg et commercialise des jus locaux comme le jus de Bissap, bouye, gingembre au Luxembourg et dans la sous-région. Pour Mme Salamata Niane, femme entrepreneuse, avec la société de nettoyage qu’elle manage de fort belle manière, recrute et accompagne les étudiants. Elle a également fait de la solidarité envers les compatriotes un credo.



Mme Adama Daff, initiatrice de l’événement, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction envers Mme Sow et les femmes de la diaspora qui l’ont soutenu dans l’organisation du « Sargal » : « J’ai décidé d’honorer ces braves femmes pour tout ce qu’elles représentent au Luxembourg, économique et socialement. Ce sont des références pour tous les africains. Les jeunes générations se doivent de s’inspirer de leurs œuvres pour réussir » soutient-elle.



Si Ia délégation venue de la France est dirigée par M. Malick Diaw, M. Oumar Ly, M. Abdoulaye Dupont et Mme Néné Gallé Diallo, celle de la Belgique etait pilotée par M. Mamoudou Ba, M. Moustapha Cissé, Mamadou Ka »Petit », Mme Arame Gaye et Mme Thillobaba Diongue. Ils sont tous repartis satisfaits de cette première édition « Sargal » de l’entreprenariat sénégalais au Luxembourg.



Rendez-vous est donné pour 2024.



Jamil Thiam, Luxembourg (Grand-Duché)























