Soirée Waly Seck au Grand Théâtre: Des trafiquants de faux tickets arrêtés par la police

Le scandale est passé inaperçu comme s'il a été verrouillé en haut lieu du show-biz. Tenez ! Samedi dernier, le chanteur Wally Ballago Seck a fait le plein au Grand Théâtre lors d'une soirée dite "Sargal Jigène". La soirée était organisée par un certain Baye Ndiaye en partenariat avec Albourakh Events. Tarifs des tickets d'entrée: 20.000 francs (Vip), 10.000 cfa et 5000 cfa. Il y avait foule, vraiment foule ! Et justement dans cette foule, des spectateurs se sont vu refuser l'entrée parce qu'ils détenaient de faux tickets. Des tickets parfaitement contrefaits.



Interpellés par les organisateurs, les malheureux ont désigné un célèbre promoteur d’événements comme étant celui qui leur aurait vendu les faux billets. Sur place, Baye Ndiaye a saisi les policiers en faction au Grand-Théâtre. Une chasse aux faussaires a permis d'interpeller plusieurs trafiquants et spectateurs en possession de faux tickets. Et comme ce genre de faux ou ou de tickets contrefaits nécessite d'habiles complices, les interpellés ont été conduits au Commissariat central de Dakar pour l'ouverture d'une enquête. Nous ne savons pas si les mis en cause ont été déférés ou pas... A propos de cette soirée proprement dite, il faudrait peut-être conseiller au fils de Thione Seck d’être plus professionnel et de respecter davantage son public.



En effet, les pauvres spectateurs, avaient été priés d’être sur place dès 19 heures et il s'étaient pointés avant même cette heure mais Waly Ballago n'est monté sur scène qu'à minuit ! On ne vous raconte pas les lamentations et les ventres qui criaient famine... Etre pro, c'est commencer par être ponctuel et respecter son public, cher Faramarène !









Le Témoin