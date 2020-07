Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Soirée inoubliable de Borom « Diamonoy Twist » : Souleymane Faye se fait chiper argent, téléphones portables et papiers en un clin d’œil Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020 à 16:22 | | 0 commentaire(s)| L’auteur de « Diamony twist », certains diront même « twist again », le chanteur Souleymane Faye dit Diégo, a vécu le mercredi soir une soirée cauchemardesque. Selon l’info qui a failli passer sous le nez de Leral.net, il a, en effet, été victime de vol sur l’avenue Bourguiba.

Ses téléphones portables, ses cartes bancaires, ses documents de voyages, les papiers de son complexe Arts et Métiers, son argent tout s’est envolé en un clic, comme disent les imbus des TIC…



D’après l’info relayée par nos confrères du quotidien Lii, tout a disparu comme par magie de son véhicule. Un vol qui intervient alors que la voiture du chanteur était tombée en panne sur l’avenue Bourguiba, à hauteur de la Cité des Eaux.



Souleymane Faye qui ignorait certainement la nouvelle «Tac-tic (pour ne pas dire tactique) » des voleurs en ce qui concerne les automobilistes, est en effet tombé dans leur piège. Comment ? Voici ce qu’il a expliqué à nos confrères de Dakaractu :



«C’est certainement un groupe de personnes qui a fait ça, car quelqu’un est venu me parler et les autres sont certainement passés de l’autre côté de la voiture pour prendre mon sac. «Ils devaient connaître mes habitudes et savaient que je réponds toujours aux sollicitations des fans. Ils ont dû faire cela rapidement, probablement pendant que je me débrouillais à réparer la voiture»



Son espoir résident désormais sur les nouvelles technologies, car Jules Faye espère que la géolocalisation installée sur ses téléphones portables permettra d'identifier le ou les auteurs du forfait.

Affaire à suivre !





Accueil Envoyer à un ami Partager