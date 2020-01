Soirée privée 200.000 f Cfa et racolage sur Internet : Rangou défit Jamra et assume son statut de prostituée

Décidément Rangou ne regrette rien de la gravité de ses actes. La plainte annoncée contre elle par l’Ong Jamra ne l’ébranle pas également. Dans un live posté sur son compte Instagram, rapporte Igfm, l’ex- animatrice de la Sen tv, assume ses soirées privées et ses photos en deux pièces, avec des positions aussi salaces les unes que les autres. Pis, elle défie ses détracteurs, en leurs promettant de s’afficher nue.



« Fi thiaga dou fi bagne », j’assume mes responsabilités, je vis ma vie comme je l’entends. Je me prostitue, ça n’engage que moi. Ma prostitution, si c’était le cas, ne concerne pas mon futur mari et mes enfants. Les Sénégalais prennent tout au premier degré. Je suis libre de montrer mes fesses, mes seins etc… Ceux-ci sont les aigris qui n’ont pas 200 000FCfa pour participer à la soirée qu’ils critiquent. Les gens sont faux et fumistes, je ne suis pas ce débat. Allez travailler. Je ne vais pas arrêter, je vais bientôt aller à Dubai et vous aller voir pire. « String gueine teup, bas gueine teupe lane moy t… ».





