Sokhna Aïda Diallo aux candidats à l’émigration irrégulière - «Restez chez vous !»

Sokhna Aida Diallo s’est dit émue par cette tragédie qui a frappé la ville de Mbour, après le chavirement d’une pirogue.



Après avoir présenté ses condoléances aux familles éplorées, la dame de Médinatou Salam, l’une des veuves de Cheikh Béthio Thioune, s’est adressée aux jeunes en ces termes : « Si vous voulez voyager, allez chercher des visas. La pirogue n’est pas du tout la solution, car c’est suicidaire. Vous êtes l’espoir du pays et de vos parents. Si vous partez et que vous mourez en mer, vos parents vont en souffrir atrocement. Soyez patients et restez chez vous, surtout que l’Europe n’est plus ce qu’elle était. Ce n’est pas l’Eldorado. D’ailleurs, beaucoup ne pensent qu’à rentrer au bercail ».













Bes Bi