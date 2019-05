Sokhna Aida Diallo, épouse de Cheikh Béthio Thioune: « le Cheikh est mort, mais il restera toujours parmi nous »

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019

C’est difficilement que Sokhna Aïda Diallo, très proche de son défunt mari, a prononcé ses premiers mots suite à son rappel à Dieu. Et c’est pour calmer les talibés et rendre hommage au défunt.



« J’appelle tout le monde au calme. Qu’on sache que le Cheikh nous a enseignés et éduqués. Le Cheikh est mort, mais il restera toujours parmi nous. Il se trouve que personne ne peut échapper à la mort, mais le marabout est toujours parmi nous », a-t-elle déclaré, après avoir rendu hommage à son défunt mari, à qui elle demande de continuer à veiller sur eux.















Les Echos



