Sokhna Awa Diop Mbacké, Ministre-Conseiller à la Présidence et coordonnateur du BADEA: « Pourquoi je suis candidate à la candidature au sein de Benno » Le renoncement du Président Macky Sall à la 3e candidature, aiguise, au jour le jour, des ambitions présidentielles au sein de l’Alliance pour la République (APR) et de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), au pouvoir. Sokhna Awa Diop Mbacké, Ministre-Conseiller à la Présidence, responsable nationale des femmes de l’APR en France et coordonnatrice du Bureau d’Assistance aux Daaras et aux Diplômés de l’Enseignement Arabe, vient de se lancer dans la course pour la Présidentielle du 25 février 2024.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023

Après Abdoulaye Diouf Sarr et Abdou Aziz Diop, qui ont déclaré publiquement chacun sa candidature devant le Président Sall, lors du Secrétariat exécutif de l’APR du 3 Juillet dernier au Palais de la République, et les quelques candidatures des alliés de l’APR qui commencent à se signaler çà et là, Sokhna Awa Diop Mbacké, femme très influente et une des pointures féminines politique du parti au pouvoir, au niveau national et de la diaspora, vient de se lancer dans la course pour la Présidentielle du 25 février 2024.



En effet, Sokhna Awa Diop Mbacké, Ministre-Conseiller à la Présidence, responsable national des femmes de l’APR en France et coordonnatrice du Bureau d’Assistance aux Daaras et aux Diplômés de l’Enseignement Arabe (BADEA), a annoncé à "L’Observateur" qu’elle est candidate à la candidature au sein de BBY pour remplacer le Président sortant. Madame Mbacké, ex vice-consul du Sénégal à Paris pendant 10 ans, justifie sa candidature par l’exclusion des femmes du Parti et de Benno, dans les consultations pour le choix du prochain candidat de la mouvance présidentielle.



« Comme d’autres femmes leaders du Parti, j’ai des ambitions. On doit me consulter pour savoir si je veux ou non être candidate, dès lors que le Président a décidé de ne pas se présenter. Ce qui était légitime et normal, c’est de consulter toutes les structures de base du Parti et de la coalition, c’est-à-dire, les jeunes, les cadres, les femmes, les sages pour recueillir leurs avis », a fait savoir Madame Mbacké.



Avant d’ajouter : « Je suis militante disciplinée et je reconnais le leadership du Président Sall. Mais, ce que je ne peux pas accepter, en tant que femme leader de l’APR, est qu’on me dise vendredi prochain, c’est tel homme que le Président a choisi comme candidat du camp au pouvoir, sans consulter les femmes pour savoir si elles nourrissent des ambitions ».



Elle exige des concertations beaucoup plus larges pour trouver un consensus sur le candidat qu’il faut à Benno pour 2024. Mme Mbacké appelle au respect des femmes du Parti. « Ce qui me révolte aujourd’hui, c’est pourquoi on ne nous a pas consultées en tant que femmes. C’est comme si nous n’avons pas notre mot à dire. Où est la parité dans tout ça ? Pourquoi on doit penser qu’après Macky Sall, c’est un Homme seulement qui pourra diriger le Sénégal ? Pourquoi pas une Femme ? », s’interroge-t-elle, avant d’ajouter que, « c’est une candidature qui sera une consécration et va hisser le leadership féminin très haut, au niveau national et international ».



