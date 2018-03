Sokhna Dieng Mbacké : « je battrai campagne pour la victoire de Macky dès le 1er tour »

La course pour l’élection présidentielle de 2019 est lancée. En conférence de presse hier pour le lancement du concept ‘’tollou alarba’’, le leader du mouvement Bamba Feep a engagé ses troupes dans la bataille pour la victoire du Président Sall dès le 1er tour, en 2019. Un appel que l’honorable députée Sokhna Dieng Mbacké semble avoir entendu.



« Si le guide nous montre la voie, je serai parmi ceux et celles qui vont battre campagne pour la réélection du président Sall en 2019, dès le premier tour », a lancé le député non-inscrite.



Pour Mme Mbacké, la réélection de Macky Sall ne sera pas une chose difficile, car, à l’en croire, « le président a un bilan digne d’éloges. Il a fait des réalisations concrètes dans ce pays, depuis 2012 ». Poursuivant son propos, la parlementaire et épouse de serigne Modou Kara Mbacké estime que « les Sénégalais de bonne foi reconnaitront le caractère élogieux de ce bilan. Ils diront oui, le 24 février 2019, à ce sénégalais qui fait preuve de volontarisme pour faire avancer le pays, le pousser vers l’émergence, en lui donnant 5 ans encore », a-t-elle formulé.



Ainsi, aux dires de Sokhna Dieng, « une victoire de Macky Sall au soir du 24 février 2019 ne serait que justice, au regard des efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des sénégalais. Notamment les travaux engagés pour la réhabilitation des lieux ce culte dans tout le Sénégal, où la foi est quelque chose de sacré et de très important ».











Enquête