Sokhna Zeynab Fall, la prêcheuse en islam à coeur ouvert dans Leral Jongué : "Pourquoi je lave les pieds de mon mari"

Sokhna Zeynab FALL est née le 12 juillet 1980 à Colobane. Son père (qu'Allah lui fasse miséricorde) était chauffeur et sa mère (qu'Allah lui accorde longue vie) est couturière. Elle commença l'apprentissage du Saint Coran à l'âge de 5 ans avec son defunt père. A l'âge de 7 ans, elle intègre l'institut Chamsoudine où elle a décroché des diplômes comme : Le Certificat de Fin d'Etudes Elémentaires (CFEE) en Arabe, Le Brevet de Fin d'Etudes Moyennes (BFEM) en Arabe. Le Baccalauréat en Arabe. Après son bac, elle a enchaîné avec une formation en Charia islamique. A l'âge de 18 ans, elle commença à animer de petites conférences islamiques. En 1998, sous la demande de Cheikh Tidiane BITEYE, elle intègre la Radio Dounya comme animatrice religieuse. Actuellement elle anime l'émission "Jotaayou Jigën gni" tous les mercredis à partir de 21h 00min (à la Radio), "Ëttou jigën gni" tous les lundis et Mercredis (à la Radio), "Jokko", et "Hayaatou Sahabiyaate" tous les vendredi à la DTV du groupe EXCAF. Elle anime aussi des conférences religieuses un peu partout sur le territoire national, si le temps le lui permet. Qu'Allah lui accorde une longévité accompagnée de santé afin qu'elle puisse continuer à propager le message de l'Islam.

Vendredi 25 Mai 2018