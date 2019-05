Sokone : Abdou Latif Coulibaly candidat à la mairie L’ancien ministre de la Culture a déclaré sa candidature à la mairie de Sokone pour les prochaines élections locales. Abdou Latif Coulibaly était dans son fief, hier, où il a pris part à une conférence religieuse.

« Celui qui est là a fait ce qu’il a pu, mais il a y a des choses à faire dans le domaine de l’eau, de l’électricité, du droit d’investissement communal etc. », a-t-il déclaré sur la RFM. Et de poursuivre, « si mon parti est d’accord, je suis candidat pour la mairie ». Abdou Latif Coulibaly a aussi demandé à ses partisans de cesser les contestations après son départ du gouvernement. « Nous sommes 21 ministres à avoir quitté le dernier gouvernement. Et puis, contester mon départ, c’est remettre en cause toutes ces années de compagnonnage avec le président Macky Sall ».

