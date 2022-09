Soldats ivoiriens détenus au Mali : Macky Sall et la CEDEAO annoncés en médiateurs à Bamako mardi prochain Accusés de tentative de putsch manqué , ils sont plus d’une quarantaine de soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet. Le chef de l’état sénégalais, Macky Sall et la CEDEAO sont annoncés en médiateurs à Bamako mardi prochain

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022

Selon le portail Facebook de la présidence, la CEDEAO va envoyer, dès mardi, une mission de haut niveau au Mali en vue de demander la libération des soldats ivoiriens détenus.



C’est ainsi que trois Chefs d’État dont le Président Macky Sall, sont annoncés à Bamako mardi prochain.



Par ailleurs, lors d’un sommet extraordinaire tenu à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, des sanctions progressives sont annoncées contre la Guinée, nous apprend-on.



