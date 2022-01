Solidarité sociale: Les couches vulnérables de Saint-Louis, sécourues Dieynaba Ndiaye Amar, présidente de l'association « Nass » vient de poser un jalon important dans la construction d'un réseau de solidarité sociale, crédible et engagée auprès des populations vulnérables.



Rédigé par leral.net le Samedi 22 Janvier 2022 à 22:11 | | 0 commentaire(s)|

La réunion de clôture des campagnes de proximité, initiées pour soutenir le candidat de « Benno Bokk Yaakaar », Mansour Faye a été mise à profit.



L’édile sortant de la ville de Saint-Louis est qualifié de maire visionnaire, amoureux de sa ville Saint Louis qui allie de façon unique, réussite économique et cadre de vie.



Dieynaba Ndiaye Amar a décliné les prochaines étapes de sa feuille de route avec la création d'une chaîne de distribution solidaire de produits et services au profit des personnes, en situation de fragilité économique et sociale. Son idéal est de leur permettant ainsi, de s’autofinancer autrement.



