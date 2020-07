Solution provisoire au conflit foncier: l’Etat « sauve » l'hivernage des paysans de Ndengéler, dans l’attente d’un dénouement définitif Article porté par l’espoir d’une solution définitive au problème foncier qui perdure et qui oppose les populations de Ndengéler au patron du Groupe Sedima, une lueur d’une solution définitive était parvenue à leral.net. Mais le communiqué reçu du ministère de l’intérieur, clarifie le cadre d’une solution provisoire, en attendant un dénouement heureux…

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juillet 2020 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|

Avec cette nouvelle note d’information reçue du ministère de l’Intérieur, parler de solution provisoire au conflit foncier est plus indiqué que l’information première reçue par Leral:



En effet, l’Etat a décidé de "sauver" la saison d’hivernage des paysans de Ndengéler, dans l’attente d’une solution définitive.



Dans le communiqué ci-joint, il est clairement mentionné que suite au compte-rendu fait au Président Macky Sall, « sur ses instructions, il est demandé aux paysans de retourner à leur champs originels pour sauver la campagne agricole et au groupe Sédima d’arrêter ses travaux sur les parties concernées ».



En vue d’une solution définitive en fin d’hivernage 2020, l’Etat a aussi exhorté le Groupe Sedima et les populations, à continuer les concertations…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos