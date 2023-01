Sommation interpellative de Abdoulaye Sow : L’huissier n’arrive pas à voir Boubacar Camara La sommation interpellati¬ve de Abdoulaye Seydou Sow n’est pas encore arrivée à son destinataire, Boubacar Camara. Bés bi a appris que les services d’un huissier de justice ont été requis à cet effet par l’avocat du ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique pour demander à M. Camara de «produire les preuves de ses allégations».

Seulement, l’avocat Me Alassane Cissé a confié que depuis lors, l’huissier «multiplie les déplacements» pour rencontrer le concerner et lui servir son acte.



«A ce jour, ce dernier ne l’a toujours pas reçu», indique-t-on dans une note. Abdoulaye Saydou Sow, quant à lui, maintient «sa volonté ferme de tirer cette affaire au clair».



«En raison des propos que le sieur Boubacar Camara avait tenus à son endroit, dans la soirée du samedi 31 décembre 2022, en direct sur la chaîne de télévision Tfm, Abdoulaye Saydou Sow lui a adressé une sommation interpellati¬ve, le premier jour ouvrable qui a suivi», lit-on.

