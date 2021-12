Sommet Union Africaine-Union Européenne prévu à Bruxelles : Macky Sall à la réunion préparatoire

En vue du sommet Union Africaine-Union Européenne prévu les 17 et 19 février 2022 à Bruxelles, le président Macky Sall est arrivé à la réunion préparatoire. Il a été accueilli par Charles Michel, le président du Conseil Européen. Voici quelques images et les premiers échanges informels sur le contenu du prochain qui se veut pragmatique et innovant….

Dimanche 19 Décembre 2021