Sommet d’Accra : Idy vilipende Macky auprès de ses ‘’frères’’ et ‘’sœurs’’

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Mars 2018 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Nouvelle attaque du président du Conseil départemental de Thiès contre le président de la République. Idrissa Seck – qui prenait part, avant-hier, à l’assemblée générale du Réseau libéral africain, à accra – a vilipendé le chef de l’Etat auprès de ses ‘’frères’’ et ‘’sœurs’’ d’Afrique, lors de son discours.



« Je voudrais, ici à Accra, lancer un appel solennel au Président Macky Sall, un maoïste devenu libéral, pour qu’il libère le prisonnier politique Khalifa Ababacar Sall, député-maire de la capitale sénégalaise, héritier légitime du socialiste Léopold Sédar Senghor. La défense de la liberté contre l’arbitraire oppression, est un principe qui scande les idéologies et les croyances. Nul ne doit tolérer qu’une institution judiciaire soit manipulée par lExécutif pour agresser ses adversaires et garantir l’impunité à ses partisans et alliés », a-t-il déclaré.



A l’en croire, « à l’heure où il faut renforcer la sécurité judicaire pour aller vers l’émergence, à l’heure où le secteur privé national aurait tant aimé profiter des opportunités qu’offrent le Sénégal et l’Afrique, à l’heure où les énergies comme les talents doivent se libérer au service de la créativité et de la compétitivité, finies doivent être toutes les formes d’astreinte et de privation arbitraire de liberté ».



Sur sa lancée, Idrissa Seck a indiqué que le 30 mars, jour du délibéré du procès de maire-député de Dakar, « le monde entier saura que le Président Sall a renoncé ou pas à se servir de la justice pour emprisonner ou déporter des adversaires politiques ».

« Tous les libéraux du monde dont il proclame faire partie, devront y veiller fermement et j’y prendrai toute ma part, à côté de l’opposition sénégalaise et des forces vives de la nation », a renchéri l’ancien n° 2 du Parti démocratique sénégalais (PDS).









Vox populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook