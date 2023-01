Sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire : Six mesures prises à l’issue du conclave de trois jours

«Nous, chefs d’État et de gouvernement de 34 pays africains, chefs d’organisations internationales et bilatérales de développement et dirigeants du secteur privé, réunis à l’occasion d’un Sommet organisé par Macky Sall, président de la République du Sénégal et président de l’Union africaine, et Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement sur le thème « Sommet Dakar 2 – Nourrir l’Afrique : Souveraineté alimentaire et résilience », à Dakar, Sénégal du 25 au 27 janvier 2023 ; convenons que c’est à présent l’heure pour l’Afrique de se nourrir elle-même et d’exploiter pleinement son potentiel agricole pour contribuer à nourrir le monde », lit-on dans le déclaration.



Décidons par la présente d’entreprendre ce qui suit. Ils décident de finaliser l’élaboration des Compacts nationaux pour l’alimentation et l’agriculture approuvés lors du Sommet Dakar 2 en collaboration avec les parties prenantes des pays, les partenaires au développement et le secteur privé afin de parvenir à la sécurité et à l’autosuffisance alimentaire.



Comme deuxième décision, ils entendent établir des Conseils présidentiels pour superviser la mise en œuvre des Compacts nationaux pour l’alimentation et l’agriculture.



Troisièmement, les participants ont décidé de soutenir la mise en œuvre des Compacts nationaux pour l’alimentation et l’agriculture avec des indicateurs de réussite clairement mesurables et assortis de délais, notamment en adoptant des politiques nationales concrètes, des mesures d’incitation et des réglementations visant à créer un environnement propice à des investissements plus importants et accélérés dans le secteur agricole.



Comme quatrième décision, ils entendent mobiliser des financements internes et externes pour les Compacts nationaux pour l’alimentation et l’agriculture auprès d’un large éventail de partenaires multilatéraux et bilatéraux et du secteur privé.



Dans la cinquième décision, les participants comptent augmenter le financement des budgets nationaux pour soutenir les Compacts nationaux pour l’alimentation et l’agriculture conformément à la Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie en allouant au moins 10 % des dépenses publiques à l’agriculture.



En sixième décision, ils demandent à la Commission de l’Union africaine et à la Banque africaine de développement d’assurer le suivi avec les différents partenaires au développement afin de finaliser le soutien financier de 30 milliards de dollars annoncés lors de ce Sommet, de rechercher un appui financier supplémentaire auprès d’autres partenaires, et de rendre compte du financement global des partenaires au développement ; et veiller à ce que la déclaration du Sommet Dakar 2 soit soumise au Sommet de l’Union africaine de février 2023 pour examen.

