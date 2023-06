Sommet de Paris/ Renforcer la coopération et la compréhension mutuelle: Le Président du Sénégal et le Président français discutent des relations bilatérales et des enjeux mondiaux

Lors de leur entretien en marge du Sommet de Paris sur le nouveau pacte de financement mondial, le Président de la République sénégalaise, Macky Sall, et le Président de la République française, Emmanuel Macron, ont discuté des relations bilatérales entre Dakar et Paris. Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération entre les deux pays, soulignant leur volonté de renforcer les liens d'amitié et de partenariat économique.