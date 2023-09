Sommet de l'ONU à New York : le Président Macky Sall en entretien avec Ousmane Diagana, et Tony Blair En marge du sommet de l'ONU à New York, le Président de la République s'est entretenu avec plusieurs dirigeants internationaux, dont le Vice-président de la Banque Mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, Ousmane Diagana, et l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2023 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Selon la page officielle facebook de la présidence, Tony Balir, a discuté avec le Chef de l'État de questions internationales importantes telles que la géopolitique et la gouvernance économique mondiale.



Avec le Vice-Président de la Banque Mondiale, les discussions ont surtout porté sur le soutien que la Banque prévoit d'apporter à la politique économique du Président Macky Sall et sur l'accompagnement du Sénégal dans ses réformes.





