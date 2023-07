Sommet de la CEDEAO : Les acquis démocratiques du Sénégal donnés en exemple Les acquis démocratiques du Sénégal ont été données dimanche en exemple à l’ouverture de la 63e session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, nous apprend la source, qui cite la Présidence sénégalaise.

Cette rencontre s’est tenue à Bissau, en présence du président de la République, Macky Sall et d’une douzaine de ses homologues.



Selon la présidence sénégalaise, ‘’ le dialogue national réussi et la non-candidature du président de la République à la prochaine présidentielle ont été magnifiés lors de cette rencontre ’’.



‘’ Les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso étaient également à l’ordre du jour. ’’



