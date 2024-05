Sommet des Leaders de Médias d’Afrique : Le président de la BAD, lauréat d’un prix d’Excellence

au développement et à la prospérité de notre continent », il est impérieux de célébrer ceux qui ont été exemplaires.

De ce point de vue ajoute-t-il, « les médias jouent un rôle crucial dans la promotion de l’agenda du développement africain dans divers secteurs, grâce à la diffusion d’informations précieuses, qui servent à informer le public et à tenir les dirigeants responsables » . Au total, la cérémonie des Awards a été l’occasion pour Allafrica de décerner 7 prix. .



Ainsi, le Prix de Leadership Titan AllAfrica est décerné au Dr Akinwumi Adesina, Président de la Banque africaine de développement



Quant au Prix du jeune journaliste Wangarĩ Maathai AllAfrica de Université de Nairobi, le gagnant est Hope Nabalayo , Journaliste & Producteur d’émission de TV Producer à la chaine de télévision de l’université de Nairobi au Kenya.



Le 1er accessit échoit à Zachary Nyakweba , Journaliste au Groupe Nation Media (Kenya) . Kairu Karega, qui est journaliste MultiMedia à la chaine de télévision de l’université de Nairobi, obtient le 2eme accessit

Pour le Prix de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, il échoit à Emmanuel Dogbevi, Directeur de publication de Ghana Business News et Directeur général de NewsBridge Africa (Ghana)



Le Prix de Journalisme de la Banque africaine de développement n’a pas été décerné pour cette édition, en revanche, le Prix de Journalisme de la Banque africaine d’import-export est revenu à Boason Omofaye de Thisday, au Nigeria.

Concernant le Prix AllAfrica et de la Campagne One Youth Challenge, pour l’Innovation en Salle de Rédaction, il a été remporté par : Dixon Yiadom de Radio Presenter duLiberia.

Le 1er accessit de ce prix est revenu à Nelago Johanne , le Directeur pays de la- Federation des étudiants africains en droit de Namibia, et le 2eme à Ayomide Agbaje , Co-fondateur - de TechGyant (Nigeria).

Le Prix pour l’ensemble de la carrière et en reconnaissance aux contributions exceptionnelles au développement des médias est attribué respectivement à :

* Igigayehou Sebhatu, Journaliste Sénior et Fondateur de la radio ZAMI FM (Ethiopie)- Hassan Alaoui, Fondateur de Maroc Diplomatique (Maroc)-

Afif Ben Yedder, Journaliste et Fondateur de IC publications (Tunisie)-

Chief Olusegun Osoba Journaliste et ancien Gouverneur de Ogun State (Nigeria)-

Dr. Sam Amuka du Kenya, Journaliste éditorialiste et Editeur du journal Vanguard (Nigeria)-

Purity Macharia, Vice-Président de « Royal Media Services » au Kenya-

Dr. Tami Hultman, Co-Fondateur de AllAfrica-

Reed Kramer, Co-Fondateur de AllAfrica-

Marie Roger Biloa, Présidente et Directrice générale de Africa International Media Group, MRB Productions & MRB Networks.com-

Gwen Lister, Journaliste, Auteur, Editeur et activiste contre l’apartheid ( Namibia)-

Allafrica Medias Leaders Summit a décerné des Prix d'Excellence 2024, lors de la cérémonie des Awards, un temps fort du dîner de Gala tenu le 9 mai à Nairobi.

