Sommet du G20 à Baly : Macky Sall sévèrement critiqué par les Congolais

Le chef de l’Etat sénégalais fait l’objet d’acerbes critiques au Congo, pour avoir publié un tweet afin de remercier le président français, Emmanuel Macron. Ce dernier a initié des consultations les 14 et 15 novembre 2022, en marge du Sommet du G20, sur la problématique de l’accès aux céréales et aux engrais, rapporte "Rewmi".



Un message qui n’a pas du plu aux Congolais de la RDC. Mal lui en a pris. Il a subi des critiques acerbes et s’est fait lyncher après ce post sur sa page Facebook. En effet, les Congolais déplorent le mutisme du président en exercice de l’Union africaine sur la situation du conflit entre la RDC et le Rwanda. Pour ces derniers, le président sénégalais doit se souvenir qu’il n’est pas le président de l’Union européenne, mais celui de l’Afrique. Ces derniers demandent à Macky Sall de se prononcer sur les combats à l’Est de la RDC, avec le M23 soutenu par le Rwanda.