Sommet extraordinaire de la Cedeao : Macky Sall à Niamey, vendredi Le président Macky Sall, sera à Niamey, vendredi pour prendre part au sommet extraordinaire de la Cedeao sur la Guinée Bissau, avant de rentrer le même jour, selon Le Témoin.

La Guinée Bissau, en campagne électorale pour la présidentielle du 24 novembre, est plongée dans une crise politique. José Mario Vaz, le présidant a limogé son Premier ministre, Aristides Gomes, et son gouvernement et nommé Faustino Imbali, à la tête d'un nouveau gouvernement.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 09:30



