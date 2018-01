Sommet mondial de la FPU: Le Président Macky Sall reçoit le Prix du Leadership et de la Bonne gouvernance

A l’occasion du 1er sommet africain 2018 qui se tient présentement à Dakar du 18 au 19 janvier, le président de la République, Macky Sall a reçu ce jeudi, des mains de Dr Hatza Moune, présidente de la fédération pour la paix universelle (Fpu), le Prix du Leadership et de la Bonne gouvernance. Ce prix est accompagné d’une enveloppe de 50 millions. Dans son discours, le Président a fait savoir que ce montant sera dédié au centre Talibou Dabo de Grand-Yoff et au village SOS.



Une initiative qui a été saluée par l’ensemble des participants de ce sommet venus de partout à travers l’Afrique.

