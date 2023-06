Sommet pour un nouveau pacte financier mondial : L’Ocde se félicite de l’adoption d’une feuille de route

Selon Mathias Cormann, l’aide publique au développement – qui a franchi la barre des 200 milliards Usd en 2022 – reste une source essentielle de financement extérieur pour les pays en développement.



Le secrétaire général de l’Ocde soutient que cette aide deviendra de plus en plus importante pour combler les déficits de financement des défis transnationaux, tels que le changement climatique et les pandémies.



Mais elle ne pourra répondre, à elle seule, à tous les défis qui se posent en matière de développement, compte tenu de l’ampleur des

financements nécessaires.



L’Ocde se félicite de la feuille de route adoptée lors de ce sommet. L’organisation s’engage à lui donner corps. Elle entend mener des actions de suivi dans cinq domaines principaux. Il s’agit de continuer de piloter les efforts déployés pour renforcer la mobilisation des ressources intérieures dans les pays en développement ; aider les pays à mobiliser des financements privés appropriés. L’Ocde compte également proposer un nouvel argumentaire à l’appui du développement durable ; Continuer à améliorer la coordination des initiatives des institutions internationales.



En fin, l’Ocde va continuer d’aider les responsables de l’action publique à mettre en place une approche solide du développement.

Nous formulerons des recommandations fondées sur des données probantes afin de soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour supprimer les obstacles aux échanges, à l’investissement et aux envois de fonds.



Par nos normes et nos orientations concrètes de portée mondiale, fait savoir le secrétaire général de l’Ocde, nous aiderons par ailleurs les responsables publics à faire en sorte que les entreprises adoptent une conduite responsable, et notamment à éviter un engagement en faveur de la durabilité qui ne serait que de façade.



Pour conclure, il a indiqué que l’Ocde soutient une action publique judicieuse et efficace, qui repose sur des éléments et des données robustes.



Elle contribuera à mettre à profit la dynamique du sommet pour un nouveau pacte financier mondial.



