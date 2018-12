Somone: Un Français tué à coups de machette

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 17:24

Retraité de nationalité française, Philippe G.C. a été retrouvé mort chez lui. Le drame s'est déroulé à Somone, une localité non loin de la Petite-Côte, dans le département touristique de Mbour. Ses meurtriers, qui se sont introduits dans sa maison, l'ont assassiné à coups de machette sur la tête. Ils ont aussi dérobé ses téléphones portables, des numéraires et d'autres effets personnels.



Malheureusement, la cavale des malfrats sera de courte durée. En effet, ils seront arrêtés 72 heures plus tard par la gendarmerie, en train de faire la tournée des grands ducs à Dakar. Renseignements pris, les pandores ont alors juste pu géo-localiser, avec le soutien de la Section de recherches, un des portables volés qu'un des mis en cause a commis l'imprudence d'utiliser en y insérant une puce.













Seneweb.com

