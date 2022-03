Son Coordonnateur départemental sur leur défaite aux Locales à Bignona : «Bby est le seule responsable…» «Quand on a fait la compilation des résultats des Locales, celle-ci montre que Benno Bokk yaakaar pouvait gagner 11 communes sur les 19 que compte le département», a analysé Ablaye Badji, Coordonnateur départemental de la coalition Bby à Bignona. Il se prononçait en marge de l’Assemblée générale de cette coalition convoquée au Crs de Bignona et axée, entre autres, sur l’évaluation des dernières élections locales et sur les perspectives par rapport aux élections législatives de juillet prochain.

Pour M. Badji, «être ensemble, être unis, rend votre coalition attractive». Il poursuit : «Et cela constitue aussi un gain par rapport à l’électorat. Mais quand c’est la dispersion, les gens s’y perdent et vont voir ailleurs, là où c’est plus calme. C’est ce qui est arrivé à notre coalition lors des Locales», se désole-t-il.



D’après lui, Bby a commis des «erreurs et est le seul responsable de sa défaite». Le ministre-conseiller a fustigé les 19 listes dissidentes issues des rangs de Bby, un record au niveau national, selon lui. Selon M. Badji, cette situation mérite des décisions de l’autorité mais aussi une «prise de conscience» des responsables locaux.



Quid de la responsabilité du Président Macky Sall qui a, le premier, autorisé une liste dissidente à Bignona ? Ablaye Badji estime que ce n’est pas à Bignona seulement qu’il y a eu des listes dissidentes bénies.



Une telle compétition au sein de Benno à travers ces listes parallèles notées permet d’ailleurs, à l’en croire, à Macky Sall de voir ce que représente ses responsables dans une commune. «Tout le contraire de Bignona et Kolda où l’autorisation des listes parallèles était risquée. Même s’il est vrai, Benno a gagné à Kolda», dit-il.

