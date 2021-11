Son Excellence Monsieur Antony Blinken, Secrétaire d’Etat américain effectuera une visite de travail, à Dakar; les 19 et 20 novembre 2021.

Le choix porté sur le Sénégal, avec deux autres pays africains, pour sa première visite sur le continent, témoigne de l’excellence et du dynamisme qui ont toujours caractérisé les liens de fraternité, d’amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et les Etats-Unis d’Amérique ainsi que leurs Peuples.



Cette visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat fécond entre les deux pays, sera l’occasion pour le Secrétaire d’Etat d’aborder avec les Autorités sénégalaises, des sujets d’intérêt majeur au plan bilatéral et au niveau régional.



Ainsi, le Chef de la diplomatie américaine sera reçu par le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall, avant de s’entretenir avec son homologue sénégalais, Son Excellence Madame Aïssata Tall Sall avec qui il tiendra une conférence de presse.



