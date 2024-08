Son Stade Municipal baptisé Stade Dr Issa Mbaye Samb : Kébémer rend hommage à l'un de ses illustres fils. (Par Momar Dieng Diop) Ce samedi 10 août 2024, la ville de Kébémer a vibré au rythme des grandes célébrations pour l'inauguration du Stade Municipal, désormais baptisé en l'honneur du regretté Dr. Issa Mbaye Samb. Cet événement, empreint d'émotion et de fierté, marque la profonde reconnaissance de la population de Kébémer envers celui qui a marqué l'histoire du mouvement des Navetanes à tous les niveaux : local, départemental, régional et national.



Le regretté Dr. Issa Mbaye Samb ne se distinguait pas uniquement par son excellence en tant que pharmacien, mais également par son engagement fervent en faveur des sports, notamment au sein du mouvement Navetane. Sa ténacité et son dévouement ont attiré l'attention du Président Abdoulaye Wade, qui lui confia la responsabilité du ministère des Sports.



Sous l'impulsion visionnaire du Président Wade, le ministre Issa Mbaye Samb a brillamment exercé ses fonctions, apportant des réformes majeures et consolidant la place des sports dans le paysage sénégalais. Grâce à ses initiatives novatrices, le mouvement des Navetanes a connu un essor exceptionnel.



À Kébémer, ce mouvement a acquis une nouvelle envergure, insufflant un enthousiasme renouvelé parmi les jeunes et mobilisant l'ensemble du département autour des valeurs fondamentales de sport, d'unité et de solidarité.



Président Issa Mbaye Samb a rénové cette tradition sportive en privilégiant la discipline, le fair-play et l'esprit d'équipe. Grâce à son dévouement, Kébémer s'est imposée comme un véritable modèle au sein du mouvement des Navetanes, attirant des équipes de toute la région et suscitant une émulation sans précédent.



De la zone à l'Odcav, en passant par l'Orcav, l'Oncav et l'Oncam, dont il fut le précurseur, l’ancien Président de la commission médicale de l’Oncav, Seg Mbaye pour les intimes s'est affirmé comme une figure exemplaire et une référence incontestée pour ses pairs. Son engagement envers le bien commun, ainsi que sa franchise et son intégrité dans la gestion, ont su rallier autour de lui une quasi-unanimité.



L'implication de l’ancien secrétaire Administratif de l’Orcav de Louga pour le développement des Navetanes à Kébémer et dans la région de Louga dépassait largement l'organisation des matchs, car il jouait également un rôle essentiel en tant que formateur. Joueur, préparateur physique, dirigeant et arbitre, il a, de son vivant, formé de nombreux jeunes dans le domaine de l'arbitrage, contribuant ainsi à la transmission de son expertise et à l'épanouissement de la relève.



Dans un autre registre, á l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la chambre 26 du pavillon I était devenue un véritable point de ralliement pour les nouveaux bacheliers originaires de Kébémer.



Cette chambre, où résidait feu Issa, était souvent décrite comme une oasis, empreinte de sa présence bienveillante. Connu pour son dévouement constant envers les jeunes étudiants, il offrait un accueil chaleureux, guidait les nouveaux venus dans leurs premières démarches académiques et les aidait à s’adapter à leur nouvel environnement universitaire.



Grâce à son soutien inestimable, de nombreux jeunes Kébémérois ont pu entamer leur parcours universitaire dans des conditions idéales. Sa liste d’actions exemplaires est, en effet, loin d’être exhaustive.



Aujourd'hui, le stade qui porte son nom est le symbole de l'héritage qu'il laisse à la jeunesse kébéméroise. Chaque visiteur du Stade Docteur Feu Issa Mbaye Samb pourra se souvenir des valeurs promues par cet homme multidimensionnel et s'en inspirer pour atteindre l'excellence.

Le baptême de ce stade est une initiative d'une portée considérable, bien plus qu'un simple acte symbolique. C'est une expression de gratitude de toute une population envers un homme qui a tant apporté à son berceau natal. C'est également une façon de pérenniser sa mémoire et de continuer à transmettre son héritage aux générations futures.



Éducateur de formation, ancien président de l’Amicale des Jeunes de Kébémer et ancien président de l’ASC Liberté, le député-maire Mamadou Lamine Thiam et son équipe municipale ont, à travers cette belle initiative, immortalisé un fils digne du terroir. Leur décision de baptiser le Stade Municipal en Stade Docteur Feu Issa Mbaye Samb témoigne de la reconnaissance de l'impact durable qu’a eu cet homme sur la ville et ses habitants.



Ce geste noble souligne l'importance de rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour le bien commun. Grâce à cette initiative, le nom de Feu Issa Mbaye Samb continuera de résonner dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui fréquenteront ce lieu emblématique, qui flambe en neuf grâce aux efforts remarquables des autorités municipales.



Arraché prématurément à notre affection le 16 décembre 2009, nous élevons nos prières pour le repos de son âme. Que Dieu, dans Sa miséricorde infinie, lui accorde une place de choix en Son Saint Paradis éternel.



Nous présentons nos sincères condoléances à la famille Samb, ainsi qu'à Kebe, Diaw, Pa Moussa Samb , Mouahmed Samb, Moustapha Sigh, Amadou Ndiaye ,Papa Djibril Gueye, Lamine Thiam, Fadel Dieng, et à ses amis et frères, Cheikh Talibouya Djimbira, Papa Amadou Dieye Sarr, Salim Sy, Cheikh Nalla Sow, Adama Kebe, Takhy, Khalifa Aidara, Président Baye Dame Lô, Cheikh Bara Cissokho, Modou Diagne Fada,

Mamadou Keinde, Seck Maty, Président Ousmane Oscar Diagne, Pape Fall, Tounkara de Tamba (CQRP),Ousmane Cisse ; Jules Camara, Masse Sy, Ndiaga Diaw, Iba Sarr, Mbaye Diagne, Madiop Biteye, Pape Mbaye, Macodou Diop Tony, Baye Lamane Mbaye, Abraham Mbaye, Mansour Tall, Yatma Diouf, Ndiaga Yande Diop, Baye Samba Fall ,

Bagan Ndoye, Préfet Momar Cisse Seck, Thierno Fall , Momar Coumba Diagne, Pathe Guissé, Amadou Lô Faye ,Mbaye Guèye, Boubacar Gaye, Badara Diop, Abdoulaye Sarr, NDiamé Ndiaye, Lamine Kâ, Préfet Gaïnde Bara Ndiaye, Issa Mbaye, Abdoulaye Mbengue Niang, Badara Touré,Tagout Top, Yabanate Seck, Madior Gueye, Doudou Dieye, Papa Talla Diane, El Hadji Mama Fall, Cherif Elvalid, Maham Niang, Ousmane Top, Daouda Seye, Demba Kébé, Modou Beye Ndiaye, entre autres.



Nos pensées vont également à tous ceux qui l’ont connu et aimé de son vivant, ainsi qu'à toute la nation sénégalaise.

Vous demeurerez à jamais dans nos cœurs et nos pensées. Repose en paix, Gorgui, un surnom affectueux qu'il utilisait pour appeler ses proches.

À DIEU LE Grand, nous confions ton âme.

Vive Kébémer !



Momar Dieng Diop

Membre Fondateur de l’Oncam

Ancien Secrétaire Administratif de l’Orcav de Louga

Ancien Secrétaire Général de l’Odcav de Kébémer

Ancien Président de la Zone de Kébémer

Ancien Président du Conseil Communal de la Jeunesse de Kébémer



