Son amour rejeté : Diop, un commerçant harcèle une étudiante et écope d’un mois de prison L'As- Pour joindre les deux bouts, l’étudiante N. Camara allie étude et travail. C’est ainsi qu’elle vend de la bouillie de mil à ses heures perdues. Et dans le cadre de cette activité commerciale elle a fait la connaissance du commerçant C. M. Diop. Suite à une amitié qui s’était installée entre eux, le sieur Diop lui a avoué ses sentiments. N’étant pas réciproque, celle-ci a refusé de nouer une relation amoureuse avec lui.



Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2024 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Ne désespérant pas, C. M. Diop lui a envoyé des cadeaux constitués de vêtements et de chaussures. Étant droite dans ses bottes, l’étudiante lui a restitué tous les articles. Ce qui n’a pas plu à C. M. Diop. Ce dernier l’a abreuvée d’injures par messages avant de réitérer ses agissements chez elle.



Prise de panique, Camara a déménagé chez son oncle pour éviter que la situation ne dégénère. Malgré cela, C Diop continuait à la harceler en lui envoyant toujours des messages d'insultes. Interrogé, ce jeune homme de 25 ans a reconnu avoir envoyé un message d'insulte à la partie civile. N. Camara nie devoir de l’argent au mis en cause.



«On n’a jamais été en couple car je n’éprouvais aucun sentiment envers lui. Il est devenu colérique depuis le jour où je lui ai retourné ses habits et chaussures. En plus, je ne décrochais plus à ses appels. En outre, j’avoue qu’il m’envoyait de l'argent en guise de cadeau dans mon compte wave», a-telle expliqué.



Au finish, le prévenu a été déclaré coupable et condamné à un mois assorti de sursis. En plus, il devra payer 100 mille francs en guise de dommages et intérêts.



