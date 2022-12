Son client refuse de payer après une partie de plaisir : La jeune prostituée chipe son portable Nd. Nd. Diouf, 18 ans, s’adonne à la prostitution. Cette activité lui a valu sa comparution à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. En plus de ne pas être en règle, elle est accusée de vol par un de ses clients. “ Nd. Nd. Diouf est victime de la société ou de la précarité’’, a tonné Me Abou Abel Daff, mercredi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

L’avocat peinait à cacher la peine qu’il éprouve pour sa cliente qui est âgée seulement de 18 ans et qui s’adonne à la prostitution. Orpheline de père, la jeune fille habite avec sa mère. Pour joindre les deux bouts, cette dernière est obligée de faire un petit commerce. Nd. Nd. pratique le plus vieux métier du monde. Son activité lui a valu sa comparution à la barre de cette juridiction pénale.



En effet, après avoir entretenu des rapports sexuels avec un de ses clients habituels, la demoiselle s’est heurtée au refus de celui-ci de la payer. Pis, elle est molestée par ce client avec qui elle a même habité quelque temps à Saly. Irritée par le comportement de cet homme, la jeune fille a décidé d’en découdre avec lui. Elle a attendu que celui-ci s’endorme pour subtiliser son iPhone et 26 000 F CFA avant de prendre la fuite. C’est ainsi qu’elle a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt pour non-inscription au fichier sanitaire et vol.



Face aux juges, la demoiselle a joué la carte de la franchise, en reconnaissant son activité de prostitution et précise qu’elle n’a pas volé l’argent de la partie civile. ‘’Je n’ai pris que son téléphone portable, parce qu’il a refusé de me payer’’, s’est-elle défendue.



‘’Pourquoi tu te prostitues à cet âge ?’’, lui a demandé le substitut du procureur de la République. ‘’Je ne sais même pas. Mes proches ont tout fait pour que j’arrête cette pratique. Mais ils n’ont rien pu faire face à mon entêtement. Maintenant, je comprends leurs mises en garde. Ils voulaient m’éviter cette situation. Je veux de l’aide. J’ai vraiment envie de changer’’, a-t-elle dit en pleurs.



À la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, les avocats de la défense ont sollicité la clémence du tribunal. Selon Me Daff, la prévenue est récupérable.



Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu Nd. Nd. Diouf coupable des chefs qui lui sont reprochés. Elle a écopé d’une peine de deux mois avec sursis, après confusion des peines

EnQuete



