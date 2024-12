Son compte Snapchat comptabilise 1 million d’abonnés : Ndèye M. Sané, alias “Magui” , injurie et diffame ses amis et proches… Après avoir subi les affres de l’incarcération pendant quelques jours, Ndèye Maguette Sané recouvre la liberté. Reconnue coupable des délits qui lui sont reprochés, la jeune dame, qui accablait ses amis et proches via son compte Snapchat, a été contrainte de présenter des excuses à travers ce même réseau social où elle compte plus d’un million d’abonnés.

Ternir l’image de ses amis et membres de sa famille est l’activité favorite de Ndèye Maguette Sané. Très populaire sur Snapchat, elle utilise ce canal pour frapper là où ça fait plus mal chez ses cibles. Elle affiche les photos de celles-ci avant de lancer un direct où des insanités sont tenues à leur encontre, les accusant de tous les maux. Bien qu’elle ait échappé à plusieurs mises en garde à vue en raison de sa supposée démence, cette fois-ci, elle n’a pas échappé à la prison.

En effet, suite à une plainte de six de ses victimes pour violences, voies de fait et injures non publiques, Ndèye Maguette Sané a fait l’objet d’une garde à vue avant d’être placée sous mandat de dépôt, après son passage chez le procureur de la République.



Appelée hier devant la barre du tribunal d’Instance de Dakar, la prévenue a reconnu partiellement les faits. Toutefois, celle qui refusait de présenter des excuses à ses victimes a fait son mea culpa à la barre. Ses regrets n’ont pas empêché les plaignantes, présentes à l’audience, de revenir sur les faits.



Selon Adji Maimouna Cira Seck, la prévenue, qui est son amie depuis plusieurs années, a terni son image de la pire des manières. Restauratrice, Ndèye Maguette Sané a affiché sa photo sur Snapchat en la traitant de sorcière. ‘’À l’en croire, je me transforme en chat’’. À cause de cette accusation absurde, elle ne voit plus l’ombre d’un client. Pis, la prévenue, qui s’est acharnée sur elle, l’a taxée de prostituée et d’être à l’origine de la mort d’une dame nommée Khadija Cissokho.



N’ayant pas échappé à la furie de la prévenue, qui était aussi sa copine, Fatou Marie Diagne a raconté : ‘’C’est le jour de mon anniversaire qu’elle m’a envoyé un message m’accusant de tous les maux de la terre. Dans la foulée, elle a proféré des menaces contre moi. Elle a affiché ma photo comme elle a l’habitude de le faire et m’a accusée de vendre mon corps à 40 000 F CFA. Les gens m’appelaient de partout, étonnés de ses accusations infondées.’’



Cousine de la comparante, Ndèye Fama Sène affirme qu’à cause de Ndèye Maguette Sané, elle n’est plus respectée, surtout par son ex-belle-famille. Mère d’un enfant, elle déclare que Ndèye Maguette Sané ne cesse de la traiter de prostituée, alors qu’elles ne se sont pas vues depuis plus d’une décennie.



Pour sa part, la prévenue a déclaré agir de la sorte quand elle est en état de démence. Même si les plaignantes entendues à la barre ne lui ont rien réclamé, l’avocat de Sokhna Thiam a demandé la somme de 500 000 F CFA en guise de dédommagement.



La déléguée du procureur de la République estime que les faits reprochés à la prévenue sont suffisamment établis. Elle a requis trois mois d’emprisonnement ferme pour violences et voies de fait, un mois ferme pour injures non publiques et une amende de 20 000 F CFA.



Les avocats de la défense, qui ont déclaré qu’ils ne plaideraient pas la démence, ont sollicité une application bienveillante de la loi, affirmant qu’ils étaient certains qu’elle ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales.



Relaxée du chef de violences et voies de fait, Ndèye Maguette Sané, alias ‘’Magui’’, a été reconnue coupable du délit d’injures non publiques. Elle a échappé à une peine d’emprisonnement, mais est contrainte de payer une amende ferme de 20 000 F CFA. En outre, le tribunal a ordonné qu’elle présente des excuses sur sa plateforme à toutes les parties civiles, avant la fin de l’année en cours. Elle doit également allouer la somme de 200 000 F CFA à Sokhna Thiam en guise de dédommagement.



