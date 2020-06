Son mari tué aux Etats-Unis, sa candidature malgré son voile, son élection...: L’émouvante histoire de la Miss du net!

Une première. Une miss voilée. Eh oui Ndeye Oumy alias Yayou Bayam est la gagnante de miss du net édition 2020.



Une initiative de Papito Kara. « Je ne l’avais pas pris au sérieux au début quand je participais mais n’empêche je savais que j’allais gagner car il faut avoir confiance en soi. J’étais la seule voilée des 31 candidates. Le vote s’est fait sur le net. On a créé un groupe de whatsApp avec les membres du jury et autres », a-t-elle expliqué.



Devant un père réticent qui l’a appelé 24 h avant le concours pour l’interdire d’y participer, Ndeye Oumy n’avait qu’une idée en tête : En parler avec les organisateurs. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui ont convaincu ses parents.



Ndeye Oumy qui a perdu son mari à l’âge de 23 ans, revient sur son triste histoire : « C’est via Facebook que j’ai appris la mort de mon mari. On s’est parlé et moins de 24 heures après, on m’appelle et me dit d’aller sur le net pour voir ce qu’il y avait c’est comme ça que j’ai su que mon époux a été tué aux Etats Unis. On s’aimait trop et avons vécu pendant 3 ans », a-t-elle confié versant de chaudes larmes.



Beaucoup de personnes se sont intéressées à elle après le décès de son mari. Ce qui lui a fait gagner en notoriété sur les réseaux sociaux. Et cela lui a facilité les votes « J’ai trop de connaissances sur le net cela m’a aidé à gagner. En plus je fais des publications drôles que les gens copient et collent sur leur téléphone », dira-t-elle.