Son niveau intellectuel remis en cause : Ndèye Tické Ndiaye porte plainte contre 3 jeunes de l’Apr à Thiès La porte-parole du gouvernement, Ndèye Tické Ndiaye, a porté plainte devant le procureur de la République contre trois jeunes de l'Apr de Thiès, selon Kritik. La ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications se sent offensée, en effet, par des attaques mettant en cause son niveau intellectuel. Les mis en cause, sont convoqués aujourd'hui, "pour affaire les concernant", par le commissaire des Parcelles Assainies de Thiès.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 09:08



