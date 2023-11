Son retour attendu en janvier 2024 : Les révélations fracassantes du chroniqueur de Walf Tv, Pape Ndiaye sur certains leaders de l’Opposition

Et chose plus grave, sur les grands dossiers de l’heure comme le maintien de Sonko en prison et sa non-participation éventuelle à la présidentielle 2024, la grande crise migratoire dont ces accusés financeraient des jeunes, les cocktails molotov, Pape n’y va pas de main morte, blanchissant au passage le régime de certaines accusations.



Et cerise sur le gâteau, le général Moussa Fall diabolisé par certains opposants, dans cette sortie trouve un fervent défenseur…