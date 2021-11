Son voisin ayant cassé le pare-brise de sa voiture: Ousmane Ndiaye lui fracture une côte et un bras

C’est à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar que les voisins Lamine Fall et Ousmane Ndiaye ont soldé leurs comptes. Pour avoir cassé le pare-brise du véhicule d’Ousmane Ndiaye, Lamine Fall s’est attiré les foudres de celui-ci et a reçu des coups de gourdin. Il s’en est tiré avec diverses blessures. C’est avec une côte cassée et un bras fracturé que

Lamine Fall est venu comparaître, hier, à la barre.



Venu en tant que partie civile, il reproche au prévenu Ousmane Ndiaye le délit de coups et blessures volontaires. Tous les deux sont des voisins et n’entretiennent pas de bons rapports. Les débats d’audience en ont attesté.



Selon Ousmane Ndiaye qui évoque l’excuse de provocation, le plaignant sème la terreur dans le voisinage. Et c’est la raison pour laquelle, dit-il, ils n’ont aucun rapport. A l’en croire, la nuit de faits, précisément aux alentours de minuit, il a entendu l’éclatement du pare-brise de sa voiture, dû à l’impact d’une pierre qu’a jetée Lamine Fall.



Sorti pour constater les dégâts, raconte "Enquête", il aperçoit ce dernier rôder autour de son véhicule, en lui proférant des injures. Il raconte la suite : “ J’ai saisi un gourdin pour ma défense, car il a l’habitude de menacer les gens avec une arme blanche. En venant vers lui, j’ai eu l’impression qu’il était en train de déterrer quelque chose et je l’ai assommé avec le bâton. ’’



Mais le plaignant a contesté les allégations du prévenu. “ C’est chez moi qu’il m’a retrouvé avec un gourdin. Il m’a bien tabassé jusqu’à me causer toutes ces blessures. Je ne lui ai rien fait ’’, soutient-il. Des déclarations qui n’ont pas convaincues le juge et le maître des poursuites.



D’ailleurs, ce dernier lui a rappelé les propos qu’il avait tenus à l’enquête. Face aux policiers, il avait dit qu’il poursuivait un voleur, c’est à son retour que le prévenu l’a molesté avec son gourdin sans raison. “ Je n’ai jamais tenu de tels propos ’’, a-t-il rétorqué. Avant de réclamer la somme de 450 mille francs Cfa, pour dédommagement.



A la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi pénale, l’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi.



Au terme des plaidoiries, le juge a reconnu le prévenu Ousmane Ndiaye coupable. Il a écopé d’une peine de 3 mois assortis du sursis. Il doit également allouer, en guise de dédommagement, la somme de 250 mille francs Cfa à Lamine Fall.

