Sonacos Kaolack : les travailleurs dénoncent la mise en arrêt de travail de 347 saisonniers

Les membres de la section syndicale des travailleurs de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) ont tenu un sit-in, vendredi, pour protester contre la mise en arrêt de travail de 347 saisonniers en raison d’une insuffisance de graines collectées, a constaté l’APS.



"Hier, les responsables de la SONACOS nous ont appelés pour nous faire part de la mise en fin de contrat de 347 saisonniers, ce qui est inadmissible car ces saisonniers ont commencé le travail le 03 décembre passé. Et tout cela parce qu’il n’y a plus de matière première", a protesté Amadou Athie, secrétaire général de la section syndicale de la SONACOS de Kaolack.



"Nous nous sommes regroupés aujourd’hui pour donner l’alerte et dire aux autorités de ce pays le problème qui gangrène autour des industriels et des huiliers depuis le début de la campagne de commercialisation des graines d’arachide", ajoute-t-il.



"Tout le monde sait qu’il n’y a pas de graines au Sénégal cette année. La production nationale ne peut pas dépasser 600.000 tonnes et à notre grande surprise, nous faisons face à une concurrence déloyale", a-t-il dénoncé.



En 24 jours de commercialisation de l’arachide, la quantité collectée est de 1000 tonnes, souligne M. Athie, indiquant qu’auparavant, cette quantité correspondait en une journée de collecte. Selon lui, sur un objectif de collecte de 65.000 tonnes, le taux de réalisation est actuellement de 1%.



"C’est notre deuxième alerte et si nous ne nous trouvons pas de solution, nous passerons à la vitesse supérieure", a-t-il averti.

