Sonacos Louga: près de 4000 tonnes d’arachide invendues Le nouveau Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), a effectué une visite à l’usine de la Sonacos de Louga, hier lundi. Modou Diagne Fada puisque c'est de lui qu'il s'agit, a visité 4 entrepôts pour ensuite faire un diagnostic de la situation de l’entreprise.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 17:32

Il a notamment souligné l’inadaptation du matériel pour la transformation de l’arachide. L’ancien ministre de l’Environnement sous Abdoulaye Wade, a surtout trouvé un stock invendu de 3000 tonnes d’arachide, datant de 2019 et un autre stock de 900 tonnes de 2017.



M. Modou Diagne Fada a promis de trouver des solutions aux problèmes de la Sonacos, pour lui permettre de jouer pleinement son rôle, et notamment de pouvoir absorber la production locale d’arachide, chaque année.

