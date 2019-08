Sonatel: 540 milliards de chiffres d'affaires au 1er semestre 2019 La Société nationale des Télécommunications du Sénégal (Sonatel) a vu son chiffre d’affaires croître de 7 % pour se hisser à 540 milliards de francs CFA et son résultat reculer de -9,9%, à 93 milliards FCFA au premier semestre 2019. Le groupe, qui a présenté ses résultats financiers pour ce semestre, se targue de «solides performances opérationnelles portées par la reprise au Mali, combinée à la bonne dynamique de recrutements au Sénégal, en Guinée et en Sierra Léone».

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019 à 14:50

Dans le document publié sur son site et visité par "Le Témoin", la Sonatel fait état d’une bonne croissance du chiffre d’affaires (7 % soit +3,4 points par rapport au s12018 [premier semestre 2018]) avec un niveau de transformation en marge opérationnelle du delta revenu moindre (3 Mds sur 37 Mds soit 8%) du fait des reprises de provisions exceptionnelles de 4 milliards en 2018 et 2,5 milliards de redressement fiscal pris en 2019».



Elle précise que «sans ces éléments non opérationnels, la croissance de l’Ebitda [bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements] serait de 3,8 % consacrant une meilleure transformation en marge de la croissance des revenus». Son Ebitda au premier semestre est en effet de 235, 8 milliards de francs cFa (1, 2 %).



La sonatel explique que l’évolution de son résultat net se trouve «impactée par l’augmentation des amortissements (+4,4 Mds) et des charges financières importantes respectivement consécutives au niveau soutenu des investissements et des concours bancaires pour faire face au besoin de trésorerie».

Les investissements se sont chiffrés à 98, 3 milliards FCFA, en hausse de +52, 6 %.



Au Sénégal, l’opérateur de téléphonie évoque une «poursuite de la bonne dynamique commerciale reflétée par une croissance robuste des revenus». Il signale un «franchissement de la barre des 2 millions d’utilisateurs mensuels des services Orange Money et du million de clients actifs 4G», sans compter une «accélération du rythme de déploiement des investissements / s1 2018».



