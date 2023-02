Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sonatel: Précisions sur des tentatives de fraudes constatées, visant à détourner des commandes passées par deux partenaires distributeurs Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023 à 02:02 | | 0 commentaire(s)| Plusieurs sources médiatiques font part depuis ce lundi 13 février d’un fait divers qualifié, ainsi : « Escroquerie : un hackerpirate le système de la Sonatel et disparait avec 143 millions FCfa ». La Sonatel informe que les travaux d’enquête ont permis l’identification de suspects, dont l’un a été arrêté et déféré au parquet. Et, l’impact de la fraude, précise-t-elle, n’a pas eu de préjudice financier ni pour OFMS ni pour les partenaires concernés.

La Sonatel tient à préciser que son Service Inspection Générale a reçu une saisine de Orange Finance Mobiles Sénégal, portant sur des agissements frauduleux constatés en janvier 2023, relatifs à des tentatives de détournement des commandes d’UV Orange Money de deux partenaires distributeurs pour un montant de 147 000 000 FCfa.



Nos travaux d’enquête ont permis l’identification de suspects, dont l’un a été arrêté et déféré au parquet. La procédure suit son cours.



Pour ce qui est de l’impact de la fraude, il n’y a pas eu de préjudice financier ni pour OFMS ni pour les partenaires concernés. Les travaux se poursuivent.

Sonatel apporte ces précisions à l’attention de l’opinion publique afind’éviter toute confusion.







