Sonatel contribue pour plus de 2 milliards FCFA, dont 250 millions de FCFA destinés au fonds Force Covid-19 Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mars 2020 à 21:53 | | 0 commentaire(s)| Le groupe Sonatel aux côtés de l'Etat du Sénégal depuis le début de la lutte contre le Covid-19, avec une contribution globale de plus de 2 milliards FCFA, dont 250 millions de FCFA destinés au fonds Force Covid-19.



Après l’annonce de l’ouverture du compte spécial fonds Coronavirus/Covid-19 par l’Etat sénégalais le 27 mars dernier, Sonatel a décidé d’y apporter une contribution complémentaire pour aider le gouvernement du Sénégal à mieux supporter les nouvelles charges nées de la gestion de cette crise sanitaire et sociale qu’est le Covid-19. Le Directeur Général de Sonatel, M. Sékou Dramé, a ainsi remis ce 31 mars 2020, un chèque de 250 000 000 FCFA au Ministre des Finances et du Budget, au bénéfice du fonds Force Covid-19.





Ce don, en espèces, vient compléter le dispositif de soutien déployé par le Groupe Sonatel à l’issue des concertations avec les autorités sur la contribution du secteur du Numérique, pour une réponse coordonnée dans la lutte. A date, la prise en charge urgente des besoins exprimés par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale est effective, notamment :



§ L’aménagement de l’ex-aérogare des pèlerins de l’aéroport LSS en site médical d’urgence pour un coût de 188 000 000 FCFA : hangar 1 réceptionné ce 31/ mars 2020 et hangar 2 dont la réception est prévue dans les prochains jours ;



§ La livraison du 1er lot de matériel au centre de Diamniadio, constitué de respirateurs de transport et de réanimation, d’appareils ECG, etc. D’autres équipements médicaux continueront à être livrés dans les prochaines semaines à l’hôpital de Diamniadio et au SAMU.



§ L’installation technique et l’équipement informatique pour 20 positions effectifs depuis le 21 Mars pour renforcer la capacité du Centre d’Appels abritant le numéro vert 800 00 50 50 ;



§ La mise en place d’un système de communications gratuites (groupe fermé d'utilisateurs) pour l'équipe du Ministère de la Santé et des sapeurs-pompiers pour toute la durée de la crise (gratuité des appels) ;



§ L’achat de temps d’antenne pour la diffusion des messages de sensibilisation au niveau des télévisions de grandes audiences et des radios communautaires ;



§ A travers Orange Money, la gratuité du paiement des factures Orange postpaid, une réduction de -50% sur les frais woyofal et l’annulation de la commission sur le paiement marchand ;



§ 100.000 forfaits gratuits de 3G offerts aux entreprises pour faciliter le télétravail et des forfaits de 1Go offerts aux élèves/étudiants pour l'accès gratuit aux cours en ligne de l’UVS et du CNED ;



§ La diffusion de SMS et de messages vocaux gratuits de sensibilisation envoyés aux abonnés mobile de Orange





Sonatel rassure les clients de la qualité des services fournis dans ce contexte particulier où les communications sont déterminantes pour rester en contact, travailler, apprendre et s’informer en tout endroit et à tout instant.



Les femmes et les hommes « Sonatéliens » sont tous engagés pour vous servir au mieux malgré l’adaptation à des modes de travail nouveaux, dus au contexte sanitaire.



