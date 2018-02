Sonatel renouvelle son soutien au basket sénégalais Le groupe Sonatel, à travers sa marque Orange, est encore une fois fier d’accompagner le développement du Basket-ball au Sénégal. En effet, le partenariat de sponsoring qui le lie à la Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB), est renouvelé pour 2 ans encore. Un soutien parrainé par le Ministère des Sports et salué par tout l’écosystème sportif au Sénégal, du comité des supporteurs, avec le 12e Gaïndé, à la presse sportive, avec l’ANPS.

Orange est partenaire de la FSBB depuis plus de 10 ans et c’est le précédent contrat de sponsoring des saisons de 2016 et 2017 qui vient d’être reconduit pour les saisons 2018 et 2019, avec une revalorisation en prime.





Ce renouvellement du soutien du groupe Sonatel au basket est marqué par une augmentation significative de 35% du fonds d'accompagnement. Les performances des sélections Hommes et Dames lors des derniers Afrobasket, qui ont valu à nos

vice-championnes d'Afrique d’être qualifiées à la Coupe du Monde 2018 et aux hommes d’être exemptés du premier tour des qualificatifs, ainsi que le rehaussement du niveau du championnat local, qui tend à se professionnaliser et l’engagement de la

fédération pour le rayonnement du basketball sénégalais, ont conforté Orange dans son ambition de renouveler un bail gagnant avec le basket sénégalais.



Avec cette revalorisation, Orange poursuit et accentue son action pour favoriser l’attractivité du championnat local, à travers un dispositif de communication mobilisateur.





Cet accompagnement traduit une volonté manifeste pour le groupe Sonatel, à travers sa marque Orange, de s’engager auprès des instances fédérales sportives pour le rayonnement des disciplines sportives au Sénégal. Et plus spécifiquement le basket-ball sénégalais qui enregistre de belles performances d’année en année.



Le groupe Sonatel joue ainsi sa partition dans le domaine de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise et Orange demeure plus que jamais, 1 er sponsor des Lions du Basket-ball, du Football, du Handball et premier soutien du sport au Sénégal.



