Sondage / Limitation des mandats présidentiels à deux : Huit Sénégalais sur dix militent en faveur de ce principe

Le réseau panafricain de recherche par sondage, Afrobarometer, est en train de dérouler le round 9 de ses enquêtes, afin de produire des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Son équipe au Sénégal, conduite par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES), s’est ainsi entretenue avec 1 200 adultes sénégalais en mai-juin 2022. Et les résultats de l’étude ont démontré, entre autres, que huit citoyens sur dix sont favorables à la limitation du mandat présidentiel à deux, révèle "L'As".



Le débat autour d’une éventuelle candidature de Macky Sall à la Présidentielle, la troisième fois si elle se confirme, pollue l’atmosphère politique au Sénégal. Il a été au cœur de toutes les discussions depuis sa réélection en 2019, parce que le chef de l’Etat a clairement refusé de trancher la question. Et lors de la cérémonie de lancement du dialogue national, le 31 mai dernier, le président de la République est revenu sur ce point, en lançant à l'opposition et à ceux qui sont contre le 3e mandat : « Il faudra me supplier pour que je vous cède le mandat. Je pourrais le faire gracieusement, si vous y mettez la forme. Mais dire par force que je ne serai pas candidat par votre seule volonté, c’est au nom de quoi ? ».



Un discours qui est en porte-à faux avec les principes qu’il défendait en 2011, contre Abdoulaye Wade et avec les motivations qui sous-tendent le référendum de 2016, dont l’un des points centraux portait sur la limitation du mandat présidentiel à deux. Force est de constater cependant que les Sénégalais sont foncièrement contre les mandats de trop. Au-delà des revendications des acteurs politiques à ce propos et du regroupement d’une bonne partie des forces vives de la nation autour de la plateforme F 24, il existe des données quantitatives qui l’attestent. En effet, les résultats clés de l’enquête de Afrobarometer relatifs à la démocratie au Sénégal, révèlent que huit citoyens sur 10 (79%) militent en faveur d’une limitation des mandats présidentiels à deux, et cela depuis 2013.



D’après le rapport, il y a un soutien constant à la limitation des mandats présidentiels à deux. Le document révèle par ailleurs que la question des troisièmes mandats présidentiels se pose avec acuité dans plusieurs pays africains et constitue un défi à la démocratie. L’enquête montre également que la majorité des Sénégalais, 53%, jugent que le pays « n’est pas une démocratie » ou « est une démocratie avec des problèmes majeurs », et plus de la moitié (51%) des Sénégalais se disent insatisfaits de la manière dont la démocratie fonctionne dans leur pays. Il est indiqué que 89% des Sénégalais rejettent la dictature présidentielle ; 87% sont contre la règle du parti unique ; et 71% abhorrent les gouvernements militaires. Pendant ce temps, 84% des citoyens affirment leur préférence pour la démocratie.