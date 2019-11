Sondage : Sadio Mané, votre Ballon d'Or 2019 ! Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions votre vainqueur pour le Ballon d'Or 2019. Et malgré une belle bataille, l'ailier de Liverpool Sadio Mané a été désigné comme le grand gagnant !

Sur les 54 893 votes recensés, vous êtes 31% à estimer que le Sénégalais, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Reds et finaliste malheureux de la CAN avec son pays, mérite cette distinction individuelle. Mais l'ancien Messin devance de très peu l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (29%) ! Autant dire que c'est très serré. Le défenseur central de Liverpool Virgil van Dijk (16,9%) et l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (13,6%) sont loin derrière. 8,8% des lecteurs imaginent un autre choix.



