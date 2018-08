Sondage : l’opposition estime que Macky Sall se place dans l’illégalité

L’opposition s’est prononcée sur la sortie de Macky Sall, disant qu’un sondage le donnerait vainqueur de l’élection présidentielle de 2019 avec un score de 45%. Selon Abdoul Mbaye, le président de la république, en faisant une telle déclaration, se place dans l’illégalité. « Qu’il nous dise de quel sondage il s’agit et comment il l’a organisé. Malheureusement, on est dans un pays où la loi est souvent bafouée », a regretté le président de l’ACT.



L'ancien Pm est d’avis que le régime en place veut recourir à la fraude pour remporter l’élection présidentielle. « Quand on les entend chanter sur tous les toits qu’ils vont passer au premier tour, on sait ce qu’ils veulent faire », décrypte Abdoul Mbaye.



L’observateur