Sondage sur les chaînes TNT d’Excaf Télécoms: Les chaînes nationales, Boul Xol et Novelas en force

La publication d'un récent sondage a montré que le bouquet TNT d'Excaf télécoms est très prisé par les Sénégalaises. Ces dernières, ont le choix sur les chaines qui diffusent les infos en continu, les téléfilms et aussi, les séries sur Novelas et surtout la chaîne X Boul xol. Que dire de plus ? Le public a tout simplement l'embarras du choix.

C’est un sondage qui confirme l’importance du Groupe Excaf télécoms dans l’offre télévisuelle. Avec son bouquet, les Sénégalais sont biens calfeutrés chez eux avec des chaînes qui leur font pétiller de joie : Avec Novelas, les amateurs de téléfilms sont bien servis avec une succession de séries captivantes.



Ensuite, viennent les chaînes nationales comme Tfm, Sen Tv, Walf Tv entre autres, qui offrent bien des spécialités sénégalaises comme les informations nationales, les téléfilms. Il y a aussi la présence des chaines d’informations internationales comme France 24 entre autres qui sont très prisés par les consommateurs sénégalais.



Last but not least, il faut noter le succès de la chaîne pornographique Boul Xoll. Elle est certes très suivie, mais son accès est très sécurisé pour protéger la petite enfance. En détails, 30% regardent les chaines d’infos, 35 % Boul Xol et les 55 % suivent les chaînes nationales et Novelas. Par contre, le public regrette qu’il n’y ait pas d’accès à des chaînes de radios, qui constituent une véritable demande.



Aujourd’hui, le succès du bouquet TNT d’Excaf est immense parce qu’il donne au public un choix à la carte : séries, téléfilms, films d’action et X, chaines d’information en continu et autres.





